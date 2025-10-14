Rusya’dan Ukrayna'ya gece saldırısı: 30 bin hane elektriksiz kaldı

Rusya-Ukrayna savaşı dördüncü yılına girerken, cephe hattındaki çatışmalar enerji altyapısını hedef alan saldırılarla yeniden şiddetlendi.

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov, gece saatlerinde Rus ordusunun düzenlediği füze saldırısına hedef oldu.

Hastaneye isabet eden bombalar ağır hasara yol açtı

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, saldırıların kentin Nemyshlyanskyi, Slobidskyi ve Shevchenkivskyi bölgelerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov ise, üç bombanın bir hastaneye zarar verdiğini, dört kişinin yaralandığını ve 200’e yakın pencerenin kırıldığını belirterek, “Yaklaşık 30 bin hane elektriksiz kaldı. Saldırıların ana hedefi enerji altyapısıydı; amaç elektrik iletim ağını felç etmekti” dedi.

Zelenskiy: “Bu saldırılar terörist ve alçakça”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın gece boyunca 96 insansız hava aracı ile ülke genelindeki altyapıyı hedef aldığını bildirdi. Zelenskiy, özellikle Kirovohrad, Sumy ve Donetsk bölgelerinde enerji ve demiryolu altyapısının hasar gördüğünü belirtti.