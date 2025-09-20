Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'yı füze ve İHA'larla hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, ülkesinin gece boyu Rusya tarafından yoğun bir şekilde saldırıya uğradığını belirtti.

"Düşman, yaklaşık 580 İHA kullandı"

Zelenskiy, Rusya'nın yaklaşık 580 İHA kullandığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

belirterek, "Düşman, 40 seyir ve balistik füze ile çeşitli tiplerde yaklaşık 580 İHA kullandı. Tüm gece gökyüzünü savunan tüm askerlerimize ve bugün yeteneklerini bir kez daha kanıtlayan ve Ukrayna'yı seyir füzelerinden etkili bir şekilde koruyan F-16 pilotlarımıza teşekkür ederiz. Dnipro ve çevresi, Mykolaiv, Çernigiv, Zaporija, Poltava, Kiev, Odessa, Sumi ve Harkov bölgeleri saldırı altındaydı. Düşmanın hedefi altyapımız, yerleşim alanlarımız ve sivil işletmelerimizdi. Dnipro'da yüksek bir binaya bir füzenin doğrudan isabet ettiği tespit edildi.

Şu ana kadar bombardıman sonucu onlarca kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Rusya'ya yönelik baskının artırılması çağrısı

Zelenskiy bir kez daha Rusya'ya yönelik baskının arttırılması çağrısında bulunarak, "Bu tür saldırıların her biri askeri bir gereklilik değil, Rusya'nın sivilleri sindirmek ve altyapımızı yok etmek için uyguladığı kasıtlı bir stratejidir. Bu nedenle güçlü bir uluslararası yanıta ihtiyaç vardır. Ukrayna kendini ve Avrupa'yı savunabileceğini kanıtladı, ancak güvenilir bir kalkan için birlikte hareket etmeliyiz: hava savunmasını güçlendirmeli, silah tedarikini artırmalı ve Rus askeri yapısına ve onu finanse eden sektörlere yönelik yaptırımları genişletmeliyiz. Rusya'ya yönelik her kısıtlama, kurtarılan hayatlar anlamına gelir" dedi.