Rusya'dan Ukrayna'ya köprü misillemesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Saat 08.45 itibarıyla Şevçenkivsk ilçesindeki bombardıman sonucu 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı, 6 araç alev aldı ve 15'ten fazla araç hasar gördü." bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev’i hedef almasına sert tepki gösterdi.

Zelenskiy, “Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurarak, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum: Alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." uyarısında bulundu.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus güçlerinin füze saldırısında başkentte 3-4 patlama meydana geldi.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev'in yanı sıra Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Odessa Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim de, "Odessa'da patlamalar duyuldu, ön bilgilere göre hava savunma sistemi çalışıyor." açıklaması yaptı.

75 roket fırlatıldı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ise, "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

"Elektrikler kesilebilir"

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya'nın gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Verilen hasarların onarılması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Şehirlerde ve kasabalarda elektrik kesintileri yaşanabilir." ifadesine yer verildi.

Putin: Kiev rejimi uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Kırım köprüsündeki patlamanın Rus sivil ve kritik altyapısına yönelik bir saldırı olduğunu belirten Putin, “Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor.” dedi.

Ukrayna’nın Rusya’daki Kursk Nükleer Güç Santrali’ne üç saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Putin, santralde meydana gelen hasarların ciddi bir sorun yaşanmadan onarıldığını söyledi.

Putin, “Savunma Bakanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının planı doğrultusunda, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirildi.” ifadesini kullandı.

Almanya: Füzeler büyükelçiliğe isabet etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti.