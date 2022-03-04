Rusya'dan yaptırım açıklaması: Başarılı olma şansları yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Batılı ülkelerden Rusya ve birçok Rus'a ekonomik kısıtlamalar uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Kendilerine uygulanan yaptırımların başarılı olma şansının olmadığını söyleyen Peskov, “Maalesef böyle yaptırım kararları alındı. Ancak bu yaptırımların amacı, yaptırım uygulanan kişinin tutumunu değiştirmekse ve Putin’i desteklemeyi bırakmayı sağlamaksa o zaman bu yaptırımların başarılı olma şansları yok. Geri kalan kısmının da bir önemi yok.” diye konuştu.

Gazetecilerin ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Peskov, “Böyle bir görüşme planlanmıyor. Şimdi artık muhataplarımızı 'ortaklarımız' olarak adlandırmak zor.” dedi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya lideri Vladimir Putin’e suikast düzenlenmesi çağrısına da tepki gösteren Peskov, “Ne yazık ki gerçekten de böylesine aşırı gergin bir atmosferde Rus düşmanlığının histerik bir biçimde tırmandığını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması talebimizden vazgeçmedik”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestovich’in Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus tarafının Nazi ideolojisinden arındırılması yönündeki talebini bıraktığı yönündeki söylemlerine de cevap veren Peskov, “Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması talebimizden vazgeçmedik” dedi.

"İleride neler olacağı Ukrayna tarafının vereceği reaksiyona bağlı"

Rusya ile Ukrayna müzakerelerinde imza aşamasına değinen Peskov, “Bir belge imzalanması henüz söz konusu değil. Gerçekleştirilen görüşmeler, bu sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin görüşümüzü Ukrayna tarafına iletmek için iyi bir fırsat oldu. İleride neler olacağı Ukrayna tarafının vereceği reaksiyona bağlı. Görüşmelerin nasıl gittiği konusunda değerlendirme yapmak için henüz erken. Böyle görüşmelerin bu gibi durumlarda sükunet içinde sürdürülmesi gerekir.” diye konuştu.