Rusya'dan yaptırım mesajı: Ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek

ABD'nin yaptırım kararının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kabul etmişti.

Bu gelişme sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yaptırımların başladığını belirterek, iki büyük Rus şirketine ve ordu bankasına yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıklamış, Rusya'nın borçlarına yönelik yaptırımın başlayacağını ve batıdan borç almasının engelleneceğini belirtmişti.

ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere ile birlikte Rusya'nın Ukrayna kararının ardından bazı ülkeler yaptırım kararları açıklamıştı.