Rusya’dan yeni yaptırım: 74 şirketle iş birliğini sonlandırdı
Rusya, aldığı yeni yaptırım kararı kapsamında dost olmayan şeklinde tanımladığı ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik alandaki iş birliğini sonlandırdı.
AA
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Rusya, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğine yönelik yaptırım uygulanması kararı aldı.
Karara göre, ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, Bulgaristan, Litvanya, Slovakya, Polonya, Çekya, Karadağ ve Estonya’dan bazı şirketlerle iş birliği sonlandırıldı.
Açıklamada, yaptırım kararının Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere yönelik karşı önlem olarak alındığı kaydedildi.