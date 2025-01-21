Rusya'nın 2024 dış ticaret fazlası 122,5 milyar doları aştı

Rusya Merkez Bankası'nın paylaştığı verilere göre, Rusya'nın dış ticaret fazlası 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıktı.

Ülkenin 2024'teki ithalatı ise önceki yıla göre yüzde 2,88 azalarak 294,6 milyar dolara, ihracatı da yüzde 1,7 düşüşle 417,2 milyar dolara geriledi. Böylece Rusya'nın 2024'ün tamamında dış ticaret fazlası, 2023'e göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara ulaştı.

Dış borçta 27,5 milyar dolarlık düşüş

Ülkenin dış borcu, geçen yıl 27,5 milyar dolar azalarak 290,4 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın cari işlemler fazlası da geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 7,3 artarak 53,8 milyar dolara yükseldi.