Rusya'nın 300 milyar dolarlık rezervi dondu

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar sonucu ülkesinin dondurulan rezervlerine hakkında bulgi verdi.

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğunu belirten Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.