Rusya'nın başkenti Moskova'da askeri uçak düştü

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Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinde askeri uçağın düştüğü bildirildi. İlk bilgilere göre kazaya karışan uçağın, Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 olduğu iddia edildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre uçak, Zvenigorod yerleşimine bağlı Şihovo ile Lutsyne köyü arasındaki bir araziye düştü. Görgü tanıkları, düşen hava aracının bir savaş uçağı olduğunu ifade etti.

Pilotların kurtulduğu öne sürüldü

Rus güvenlik birimlerine yakınlığıyla bilinen 112 Telegram kanalı, kazanın Moskova bölgesindeki Odintsovo ilçesinde meydana geldiğini aktardı. Mash Telegram kanalı ise düşen uçağın Su-57 olduğunu öne sürdü.

İlk bilgilere göre uçak eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde kurtulduğu iddia edildi.