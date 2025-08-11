Rusya'nın buğday ihracatı temmuzda sert düştü

Rusya, 2025 yılının Temmuz ayında 1,78 milyon ton buğday ihraç etti. Bu rakam, Rusagrotrans analiz merkezinin Interfax'a sağladığı tahminlere göre, geçen yılın aynı ayında ihraç edilen 2,8 milyon tona kıyasla önemli bir düşüşe işaret ediyor. Bu rakam, Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) üyelerine yapılan sevkiyatları da içeriyor.

Düşüşe rağmen Mısır, 371.000 ton Rus buğdayı ithal ederek en büyük alıcı olmaya devam etti. Türkiye 228.000 tonla ikinci sırada yer alırken, Suudi Arabistan 128.000 tonla üçüncü sırada yer aldı. Sudan ve Nijerya da sırasıyla 135.000 ve 92.000 ton satın alarak önemli ithalatçılar arasında yer aldı.

Tahminler 3,55 milyon tona yükseleceği yönünde

Analistler, Ağustos ayında ihracatın toparlanmasını bekliyor ve tahminler 3,55 milyon tona yükseleceğini gösteriyor. Bu, Rusya'yı Ağustos 2024'te sevk ettiği 5,65 milyon tona yaklaştıracak ve küresel talepte potansiyel bir toparlanma ve lojistikte iyileşme sinyali verecektir.

Mevsimsel artış, elverişli hava koşulları ve hasat ilerlemesi tarafından da desteklenebilir, büyük alıcılar ise küresel tahıl piyasalarındaki dalgalanmaların ortasında stoklarını yenilemek istiyor.