Rusya'nın dış ticaret fazlası 9 ayda yüzde 64,2 azaldı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası, bu yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 79 azalarak 40,9 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 64,2 azalarak 87,8 milyar dolara düştü.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.