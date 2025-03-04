Rusya'nın en büyük hava yolu şirketinin 2024 net kârı: 617 milyon dolar

Batılı ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus hava yolu şirketlerine uyguladığı kapsamlı yaptırımlar, ülkenin en büyük hava yolu şirketi Aeroflot'un 2024 yılını kârla kapatmasına engel olamadı.

Aeroflot'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2024'teki toplam gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 856,8 milyar rubleye çıktığı, söz konusu dönemde net kârın 55 milyar rubleye (yaklaşık 617 milyon dolar) ulaştığı belirtildi.

Şirket 2024'ün son çeyreğinde 5 milyar ruble zarar etti. ve geçen yıl 2023'e göre yüzde 16,8 artışla 55,3 milyon yolcu taşıdı.