Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'ta arıza çıktı! 49 uçuş iptal edildi

Rusya'nın önde gelen hava yolu şirketi Aeroflot, bilgi sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda onlarca uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda aksaklık yaşandığı belirtilerek, "Şeremetyevo Havalimanı'nda bugün itibarıyla toplam 49 uçuş iptal edildi" bilgisi paylaşıldı. İptal edilen seferlerin Astrahan, Groznıy, Yekaterinburg, Erivan, Kazan ve Minsk gibi şehirlere yönelik olduğu ifade edildi.

Moskova Savcılığı: İncelemeler başlatıldı

Yaşanan aksaklığa ilişkin Moskova Savcılığı da devreye girdi. Yapılan açıklamada, Şeremetyevo Havalimanı'nda meydana gelen sistem kaynaklı sorun nedeniyle gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Rus sivil havacılık sektörü son dönemde hem Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırıları hem de devam eden uluslararası yaptırımlar nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor.