Rusya'nın en zengin iş insanlarından Moşkoviç tutuklandı
Rusya’nın en zengin iş insanlarından, Rusagro şirketinin kurucusu Vadim Moşkoviç tutuklandı. Büyük ölçekli dolandırıcılıkla suçlanan Moşkoviç hakkındaki suçlamaları reddetse de, mahkeme 2,7 milyar dolarlık servete sahip iş adamının 2 ay süreliğine tutuklanmasına hükmetti.
Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanları arasında yer alan Vadim Moşkoviç aleyhine açılan dolandırıcılık davası başkent Moskova'da görüldü. Mahkeme, Moşkoviç'in 2 ay süreliğine tutuklanmasına hükmetti.
Şirket satın almasına yönelik suçlama
Rusya'nın en büyük tarım şirketlerinden Rusagro’nun kurucusu Moşkoviç, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından şirketteki payını yüzde 50'inin altına düşürmüştü. Rus basınında yer alan haberlerde, Moşkoviç'in "Solneçniye Produkti" adlı şirketin satın alınma sürecinde yaklaşık 30 milyar rublelik (yaklaşık 356 milyon dolar) dolandırıcılık yapmakla suçlandığı öne sürülüyor.
Moskova Borsası’nda işlem gören Rusagro'nun hisseleri gelişmenin ardından dün yüzde 19,5, bugün de yüzde 14 değer kaybetti.