Rusya'nın Finlandiya'ya elektrik ihracatı sıfıra indi

Rusya'nın Finlandiya'ya ihraç ettiği elektrik miktarı, aktarım verilerine göre sıfıra indi.

Rus elektrik tedarikçisi Inter RAO, Finlandiya'nın elektrik ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle oraya elektrik sağlamayı keseceklerini geçen hafta duyurmuştu.

Inter RAO, geçen Cuma yaptığı açıklamada Finlandiya'nın birleşik Avrupa enerji borsası Nord Pool'dan temin ettiği elektriğin bedelini 6 Mayıs'tan beri ödemediğini belirterek, Cumartesi yerel saatle gece 1'den (TSİ 0100) itibaren "geçici olarak" Finlandiya'ya elektrik ihracatını durduracağını duyurmuştu.

Elektrik dağıtım işletmecisi Fingrid'in verilerine göre, Finlandiya'ya aktarılan Rus elektriği Cumartesi günkü 87 megavatlık seviyeden bugün sıfıra indi.

Rusya'dan temin edilen elektriği İsveç'in elektriğini satın alarak ve yerli elektrik üretimini artırarak ikame edebileceğini belirten Fingrid, Rusya'nın elektrik aktarımını kesmesinin Batı'nın uyguladığı ödeme sınırlamalarından kaynaklandığını belirtti.

Fingrid, "Sınırlamalardan ötürü, Rusya'dan satın alınan elektriğin ödemesi artık yapılamıyor. Elektriğin kesilmesi, Rusya'nın karşı tedbirinden ziyade bir sonuçtur" diye açıkladı.

Fingrid, geçen ayki açıklamasında Rusya'dan gönderilen elektriğin Finlandiya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u karşıladığını belirtmişti.

Öte yandan, Finlandiya NATO'ya girmek için başvuru yapacağını dün teyit etti. Rusya ve Türkiye, Finlandiya'nın NATO'ya girmesine karşı çıkıyor.