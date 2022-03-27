'Rusya'nın G7'de dondurulan varlıkları, Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılsın'

2019 yılında “Rusya’nın Ahbap Çavuş Kapitalizmi: Piyasa Ekonomisinden Kleptokrasi’ye Uzanan Patika” başlıklı bir kitabı da yayınlanan Åslund “Yeni bir çok uluslu otorite aracılığıyla tam şeffaflık ve kamu denetimi yapılarak fonların Ukrayna’da savaş sonrası yeniden inşa için kullanılması gerektiğini” ifade etti.

Savaşın bitmeye yakın olmadığına da vurgu yapan Åslund, savaşın Ukrayna’ya maliyetinin şimdiden 100 milyar doları aştığına ilişkin açıklamalara da atıf yaparak şöyle diyor: “Rusya’nın dondurulan varlıkları yaklaşık 400 milyar dolar. G7, Putin’in savaş suçları işlediği gerekçesiyle - her ülkede ulusal bir yasa çıkartarak - bu fonlara el koyabilir.” Uluslararası kanun nezdinde G7 üyelerinin Rus fonlarına el koyabileceklerini açıklaması gerektiğini aktaran Åslund, “G7 bir Ukrayna Kalkına Otoritesi kurabilir. Rusya daha fazla zarar verdikçe, el konulan fonlar o kadar yükseltilir ve bu para uygun kanallar aracılığıyla Ukrayna için kullanılabilir” ifadelerini kullandı.