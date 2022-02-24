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Rusya'nın güneyindeki tüm uçuşlar durduruldu

Rusya, 2 Mart'a kadar ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından her 2 ülkede de gerilim artmaya devam ederken, Rusya Federal Havacılık Ajansı duyuru yayınladı. Donbass Bölgesi’ne yakın noktalarda bulunan havaalanlarında yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, “2 Şubat 2022'den, 2 Mart 2022 tarihine kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol kentlerine tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Uçuş kısıtlamaları kaldırıncaya kadar havaalanlarına gidilmemesi şiddetle tavsiye edilir.” denildi.

 

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