Rusya’nın otomobil ithalatında Çin’in payı yüzde 90’ı geçti

Davıdov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin “güçlü bir şekilde” arttığını söyledi. Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinin ise düşmeye devam ettiğine işaret eden Davıdov, “Bu da elbette öngörülebilir bir durum, çünkü AB pazarı (Rusya) kendisine kapattı.” dedi.

Davıdov, Rusya'nın dış ticaretinde yaşanan değişimle ilgili otomobil pazarından örnek vererek, “Rusya’nın otomobil ithalatında Çin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 92 paya sahip. Avrupa bu anlamda kapandı, satışları durdurdu.” diye konuştu. Rusya merkezli Autostat verilerine göre, ülkede yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artarak 109 bin 700’e çıktı.

Avtovaz firması yeni otomobil satışlarında en çok paya sahip şirket konumundayken, Çinli Chery firmasının ise ikinci sırada yer aldı. Çok sayıda Batılı otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.