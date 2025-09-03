Rusya'nın refah fonu 162,4 milyar dolara yükseldi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,45 artış göstererek 13 trilyon 140 milyar rubleye (yaklaşık 162,4 milyar dolar) çıktı.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fonun toplam hacminin 1 Eylül itibarıyla 13 trilyon 140 milyar rubleye yükseldiği ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 5,9 seviyesinde olduğu belirtildi.

Rusya dolar, Euro, sterlin ve yen varlıklarını sıfırlamıştı

Fonda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar da bulunurken öte yandan Rusya, Temmuz 2021'de dolar, 2022'de sterlin ve yen, Ocak 2024'te ise Euro varlıklarını sıfırlamıştı.