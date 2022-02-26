Rusya'nın saldırısında 3. gün: Kiev'de çatışma sesleri

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

"Zelenskiy tahliye çağrısını reddetti"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'nin tahliye talebini reddettiği açıklandı.

Zelenskiy, "Silahlarımızı indirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çatışmalar gece boyunca sürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

Tren istasyonu civarında da silah sesleri

Tren istasyonunun bulunduğu semtin yanı sıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sabahın erken saatlerine doğru Kiev'in merkezinde bulunan Bogdan Hmelnitski Caddesi'nden silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Vasilkiv'e çok sayıda Rus askeri paraşütle indi

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1+1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu

Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisine füze isabet ettiği, bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.

Kyodo ajansına göre, Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin füze ile vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı kaydedildi.

Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

Kyodo, yabancı haber ajanslarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna otoriteleri, geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu aktardı.