Rusya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde daraldı

Rusya'nın sanayi üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı. Beklentiler üretimin sadece yüzde 0,1 düşeceği yönündeydi. Aralık ayında ise üretim yılık bazda yüzde 2,1 artış göstermişti.

Ocak ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 21,1 düştü. Aralık ayında üretim bir önceki aya göre yüzde 13 artmıştı.

Rosstat, Ocak ayında sanayi üretimin yıllık bazda düşüş göstermesinde petrol ve gaz üretimin etkili olduğunu belirtti.

Ocak ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre keskin düşüş göstermesinin arkasında ise düşük imalat aktivitesi rol oynadı.