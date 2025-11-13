Rusya'nın Su-30 tipi savaş uçağı düştü
Rusya'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan "Su-30" tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, mürettebatın sayısına dair detay paylaşılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA