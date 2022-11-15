Rusya'nın tahıl anlaşmasını uzatması bekleniyor
Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını uzatmayı kabul etmesi bekleniyor.
Reuters
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler ve Türkiye arabuluculuğuyla oluşturulan Karadeniz tahıl anlaşmasını uzatmayı kabul etmesi bekleniyor.
Bloomberg'te yer alan ve konuya yakın dört kaynağa dayandırılan habere göre Rusya, anlaşmanın son tarihi olan 19 Kasım'dan sonra uzatılmasına izin verebilir.
Ancak kaynaklar, Rusya'nın uzatma karşılığında yeni şartları olup olmadığını belirtmedi.