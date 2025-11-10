Rusya'nın Ulusal Refah Fonu 13,2 trilyon rubleye yükseldi

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonu'na ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı. Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre, fonun toplam büyüklüğü bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45 artarak 13 trilyon 200 milyar rubleye (yaklaşık 163 milyar dolar) yükseldi.

Açıklamada, fon hacminin ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 6'sına denk geldiği belirtildi. Fon portföyünde ruble, altın ve yuan cinsinden varlıkların bulunduğu ifade edildi.

Dolar, euro, sterlin ve yen varlıklarını sıfırlamıştı

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını 2021'in Temmuz ayında, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, euro varlıklarını ise 2024'ün Ocak ayında tamamen sıfırlamıştı.

Fon, ülkenin mali istikrarını desteklemek ve enerji gelirlerinden elde edilen fazla bütçeyi değerlendirmek amacıyla kullanılmaya devam ediyor.