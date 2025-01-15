Rusya'nın uluslararası rezervleri 609 milyar dolara geriledi

Rusya'nın, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan uluslararası rezervleri, 1 Ocak itibarıyla 1 Aralık 2024'e kıyasla yüzde 1,2 azalarak 616,5 milyar dolardan 609 milyar dolara geriledi.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinde altının payı Temmuz 2024'te yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.