Rusya’ya 200 milyar dolarlık darbe

Ukrayna'nın işgalinin ardından gelen Batı yaptırımları Rusya'nın ihtiyacı olan ürünleri ithal etmesini imkânsız hale getirdi. Yabancı yatırımcılar uzak duruyor, ülkenin binlerce eliti göç etti ve ana ihracatının fiyatı düştü. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı ülkesini yalnızlığa itti. Moskova, hızla Kuzey Kore ekonomik modeline yaklaşırken ekonomisindeki büyük kapanma 2023'te daha da hızlanacak.

Ukrayna'nın işgali, büyük ölçüde petrol ve gaz ihracatına bağımlı olan Rusya'ya zarar verdi. Her ne kadar 2022 başlarındaki yüksek fiyatlar ülkeye yardımcı olduysa da, dünyanın geri kalanı hızlı bir şekilde uyum sağlayarak arzı değiştirdi.

ABD gibi ülkeler bazı durumlarda daha fazla ihracat yaptı. Rusya'nın Ural ham petrolünün fiyatı Mart 2022'deki zirvesine göre şimdiden % 40 düştü. Rusya artık durgunluğun nüfusu üzerindeki darbesini hafifletecek kaynaklardan yoksun gibi.

200 milyar dolar küçülecek

Sonuç olarak, Rus ekonomisi büyük darbe alacak Uluslararası Para Fonu (IMF) Rusya ekonomisinin 2023'te % 2 büyüyeceğini öngörmüştü. Kurum şimdi ise ülkenin büyüme oranının 2022'de % 3 küçüldükten sonra % 2,4 gerileyeceğini öngörüyor. Büyümedeki sert gerileme Rus para birimi rublenin 2021 döviz kuru baz alındığında, yaklaşık 200 milyar dolarlık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) kaybı anlamına geliyor.

Savunma bütçesinde % 20’lik artış

Reuters’ın haberine göre, bu da zaten kötüleşen mali durumu daha da kötüleştirecektir. Bank of Finland ekonomistleri tarafından yaklaşık 53 milyar dolar olarak tahmin edilen savunma harcamalarındaki artış nedeniyle harcamalar 2022 yılında % 20'den fazla arttı. Rus hükümeti son yıllardaki ilk bütçe açığını telafi etmek için zor günler için ayrılan destek fonunu adeta yağmalamak zorunda kaldı. Rubleyi diğer para birimlerine konvertibl tutmak her geçen ay daha da zorlaşacak.