Rusya’ya ait 78 uçağa el koyuldu

Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonra Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında ülkeye ait 78 uçağa el konuldu.

Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptırımlar nedeniyle sorunlar yaşayan Rus havacılık sektörüne dair değerlendirmelerde bulunan Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, yaptırımlar öncesinde Rusya’ya ait bin 397 uçağın bulunduğunu bildirdi. Yurt dışında el koyulması nedeniyle 78 uçağı kaybettiklerini söyleyen Savelyev, “Bu uçaklar Rusya’ya dönmeyecek.” dedi.

Çok sayıda uçağın ise Rusya’da tescil edildiğini belirten Savelyev, “Yaklaşık 800 uçak Rusya’da tescil edildi ve Rus şirketi üzerinden sigorta ediliyorlar. Durumun olumlu yönde gelişmesi halinde bu yıl havayolu taşımacılığı hacmimiz 90 milyon yolcuya ulaşabilir.” diye konuştu.

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya’da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

Rusya’da hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine yönelik izin 14 Mart’ta verilmişti.