Rusya'ya atılan ATACMS füzesi nedir? İşte ATACMS füzesinin menzili, özellikleri ve kullanan ülkeler!

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzesiyle Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kasabası yakınlarındaki bir depoyu hedef aldı.

Rusya da ülkenin nükleer caydırıcılık doktrininde güncelleme yapıldığını duyurdu. Yeni doktrine göre, nükleer silah sahibi ülkenin desteklediği saldırıya karşı Rusya’nın nükleer yanıt hakkı bulunuyor.

Küresel piyasaları sallayan, savaşın gidişatını da değiştiribilecek saldırının ardından ATACMS füzelerinin menzili, özellikleri ve kullanan ülkeler de merak konusu oldu.

ATACMS füzesi nedir? ATACMS füzesi menzili ne kadar?

Tam adı MGM-140 Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olan füze, ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretildi. Füze, karadan karaya kullanılıyor. Menzili 310 kilometreyi bulan füze birçok platformdan ateşlenebiliyor.

ATACMS füzesini hangi ülkeler kullanıyor?

ATACMS füzesinin kullanım alanlarına bakıldığında, Ortadoğu ve Doğu Avrupa coğrafyası ön plana çıkıyor. Bu füzeler Ukrayna, Bahreyn, Yunanistan, Güney Kore, Türkiye ve BAE'nin elinde bulunuyor.