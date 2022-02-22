Rusya'ya ekonomik yaptırımlar

Ukrayna'nın işgalini durdurmak için Rusya'ya ABD, NATO ve Avrupa başta olmak üzere küresel çerçevede ekonomik yaptırımlar planlanıyor. Bugün yaptırımlar hususunda ilk somut adımı atan Almanya'nın ardından İngiltere'den de Rusya'ya bir dizi yaptırım geldi.

İlk somut yaptırım adımı ise Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını vermişti.

Almanya'nın yaptırımına Medvedev'den cevap geldi

ALmanya'dan gelen Kuzey Akım 2 yaptırım açıklamasına Medvedev'den yanıt gecikmedi. Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımı için "Avrupalıların doğal gaza 2.000 euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Johnson: Putin'e diplomasi adına tüm fırsatları verdik

Putin'e diplomasi yolunu izlemesi için her fırsatı verdiklerini söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı. "Şu anda kendimizi hazırlamamız gereken bir krizin ilk bölümündeyiz" diyen Johnson, NATO müttefiklerinin talep etmesi halinde daha fazla asker göndermeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Johnson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz barış ve özgürlük içinde yaşamak isteyenlerin buna sahip olmalarını sağlamak için çalışacağız. Uzun süreli bir krize kendimizi hazırlamalıyız.

Rus şirketlerinin Londra piyasasında finansman temin etmelerini durdurabilmek istiyoruz.

İngiltere ve müttefikleri Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlayacaklar.

Daha güçlü yaptırımlar uygulayabilme kabiliyetimizi korumamız yaşamsal önemde."

İngiltere'nin Rusya yaptırımları şöyle;

Yaptırımlar 5 Rus bankasını hedef alacak.

İngiltere, Rusya merkezli Is Bank, Bank Rossiya, Joint Stock Company Genbank ve Promsvyazbank'ın varlıklarını dondurdu.

Rusya'nın en zengin iş insanlarından Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg'e seyahat yasağı getirdi.