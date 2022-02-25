Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Batılı ülkeleri harekete geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada'dan Rus ekonomisi ve finans sistemine yönelik yaptırım kararları geldi.

ABD

ABD'nin yaptırımları Rusya'nın bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80 hedef alındı.

Ülkenin büyük ikinci finans kuruluşu olan VTB Bank ve 20 iştirakine yaptırım uygulandı. VTB'nin ABD finansal sistemine dokunan varlıkları dondurulacak ve ABD'li kişilerin bunlarla işlem yapması yasaklandı.

Bank Otkritie, Sovcombank OJSC ve Novikombank ile 34 iştiraki de yaptırım listesine eklendi.

Sberbank ve 25 iştirakinin ABD bankalarında hesap açması engellendi ve dolar ile işlem yapması kısıtlandı.

13 Rus işletmesi ve kuruluşuna yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi. Bu kuruluşlar arasında Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot ve Russian Railways yer alıyor.

Putin'e yakın 10 kişinin ABD'deki varlıkları donduruldu ve ABD'ye seyahat etmesi yasaklandı. Rosneft Üst Yöneticisi Igor Ivanovich ile Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Aleksandrovich Vedyakhin bu kişiler arasında yer alıyor.

Rusya'nın askeri teknolojilere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildi. 49 Rus askeri işletmesi kara listeye alındı.

Belarus'taki 24 kişi ve kuruluş da yaptırım listesine eklendi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği, Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedefine aldı. Kamuya ait şirketler de yaptırım paketi kapsamına alınacak.

Rus zenginlerinin mevduatları kontrol altına alınacak.

Enerji sektörüne yönelik ihracat yasağı uygulanacak.

Avrupa'dan Rusya'ya petrol için gerekli ekipmanların gönderilmesi yasaklanacak.

Rus hava yollarına bütün uçak yedek parça ve ekipman satışı durdurulacak.

Rus diplomat ve iş insanlarına vize uygulaması değişecek.

Ayrıca AB, aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'in özel kalem müdürü Anton Vaino, Rusya Başbakan Yardımcıları Marat Khusnullin ve Dmitriy Yuryevich Grigorenko gibi çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine almıştı. Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank ise yaptırım listesinde yer alan kurumlar oldu.

İNGİLTERE

İngiltere'nin yaptırımları tüm büyük Rus bankaları, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef aldı.

VTB Bank'ın tüm varlıkları donduruldu. Gelecek hafta da tüm Rus bankalarının varlıkları dondurulacak.

Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verilecek.

Rus vatandaşlarının İngiltere banka hesaplarında tutabilecekleri mevduat miktarını sınırlacak.

Rusya’nın SWIFT ödeme sistemine erişiminin kapatılması yönünde çalışmalar yapılacak.

Rusya'ya ihracat lisanları askıya alınacak.

Rus şirketlerinin İngiltere pazarlarında finansman sağlamasını yasaklayacak bir yasa çıkarılacak.

Rostec’in de aralarında bulunduğu şahıs, kuruluş ve yan kuruluşlara yaptırım uygulanacak.

KANADA

Kanada, 58 Rus kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Kişi ve kuruluşlara para cezası kesilecek ve tüm ihracat izinleri askıya alınacak.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya Savunma Bakanı, Maliye Bakanı ve Adalet Bakanı da dahil olmak üzere Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri, Rus seçkinleri ve aile üyeleri, Wagner Grubu ve büyük Rus bankaları yer aldı.