Rusya'ya ilk somut yaptırım: Kuzey Akım 2 rafa kalktı

Ukrayna'nın işgalini durdurmak için Rusya'ya ekonomik yaptırımlar planlanıyor.

İlk somut yaptırım adımı ise Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi.

Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.

Kuzey Akım 2 projesiyle yıllık 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevkedilmesi hedefleniyordu.

Rusya tahvillerine işlem yasağı masada

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Rusya devlet tahvillerine işlem yasağı getirilmesini görüşüyor. Konu hakkında bilgi AB'li bir diplomat tarafından verildi. Reuters'ın haberine göre başka bir AB diplomatı ise üye ülke temsilcilerinin Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda "hemfikir" olduklarını söyledi. Aynı diplomat, ayrıntıları belirlemek ve devlet başkanlarının yaptırımlara yaklaşımı hakkındaki hazırlıkları yapmak için AB ülke temsilcilerinin bugün tekrar bir araya geleceğini söyledi.