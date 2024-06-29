Rusya'ya yapılan İHA saldırısında 5 ölü 2 yaralı var
Rusya'nın Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki Gorodişe köyüne İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA
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Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını kaydeden Smirnov, "Trajik bir şekilde, saldırıda aralarında 2 küçük çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Smirnov, saldırıda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Tver, Bryansk ve Belgorod bölgelerine yönelik çeşitli İHA saldırılarının engellendiğini bildirdi.