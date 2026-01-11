Rusya'ya yaptırımın faturası ağır oldu: AB 55,9 milyar dolar kaybetti

AB, 2022'den bu yana Moskova'ya karşı olağanüstü bir yaptırım rejimi uygulasa da Rus yetkililere göre ülke ekonomisi sürece uyum sağlayarak güçlendi.

AB istatistik ofisinden alınan verilere göre, AB 2025'in ilk 10 ayında Rusya'ya ihracatından sadece 25 milyar euro gelir elde ederken, rakam 2021'in aynı döneminde 73 milyar euroydu.

İhracat gelirinde 5,9 milyar dolarlık kayıp

Eurostat'ın son verilerine göre, AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yaptırımlarla geçen dört yılda yaklaşık 5,9 milyar dolar ihracat geliri kaybetti.

Veriler, ihracat faaliyetinde yaklaşık yüzde 65'lik bir düşüşe işaret ederken Eurostat'a göre, 2025'in sonlarında AB ile Rusya iki çeyrek üst üste pozitif ticaret dengesi kaydetti.

AB, 2027’ye kadar Rus doğalgazını tamamen bırakmayı hedeflese de Rusya hala Birliğin ikinci büyük gaz tedarikçisi konumunda ve toplam ithalatın yüzde 15,1’ini karşılıyor. Ucuz Rus gazı yerine daha pahalı ABD LNG’sine yönelme ise Avrupa genelinde enerji maliyetlerini artırırken ekonomik büyümeyi de yavaşlatıyor.

Gazprom ise Almanya ve Hollanda başta olmak üzere büyük depolama merkezlerinde rezervlerin hızla azaldığını belirterek, AB ülkelerinin olası bir doğalgaz kıtlığıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.