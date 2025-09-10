Rutte’den Putin’e sert mesaj: NATO topraklarının her karışını savunacağız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi sonrası Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesi kapsamında yaptığı başvuru üzerine toplanan NATO Kuzey Atlantik Konseyi, olayın değerlendirmesini yaptı.

Rutte, müttefiklerin Polonya ile dayanışma içinde olduklarını ve Rusya’nın bu “pervasız” davranışını kınadıklarını söyledi.

“Hazırız, teyakkuzdayız”

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sert mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı:

“Putin’e mesajım açık. Ukrayna’daki savaşı durdur. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak. Ve bil ki biz hazırız, teyakkuzdayız ve NATO topraklarının her karışını savunacağız.”

Ortak operasyon

Polonya hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarına karşı NATO hava savunma unsurlarının devreye girdiğini belirten Rutte, şu bilgileri paylaştı:

* Polonya F-16’ları,

* Hollanda F-35’leri,

* İtalyan AWACS uçağı,

* NATO tanker nakliye uçağı

* Alman Patriot sistemleri

Rutte, “Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim. NATO’nun hava savunmasının başarıyla çalıştığı görüldü” dedi.

“Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz”

NATO Genel Sekreteri, doğu kanadında caydırıcılık ve savunma duruşunun aktif şekilde yönetilmeye devam edeceğini vurguladı:

“Savunmamıza daha fazla yatırım yapmalı, üretimi artırmalı ve Ukrayna’ya desteğimizi sürdürmeliyiz. Çünkü Rusya, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tehlikeli bir saldırı savaşı yürütüyor.”

Rutte, olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına ilişkin soruya ise, “Tam değerlendirme sürüyor. Ancak kasıtlı olsun ya da olmasın, bu davranış pervasız ve tehlikelidir” yanıtını verdi.