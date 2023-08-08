Ryanair pilotları greve çıkıyor

Belçika'nın Charleroi Havalimanı, Ryanair pilotlarının 14-15 Ağustos tarihlerinde greve gideceklerini, bu nedenle yapılacak seferlerde aksamalar olacağını açıkladı.

Grev nedeniyle uçuşlarda iptaller yaşanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, söz konusu tarihlerde uçuşu bulunan yolcuların seferlerinin durumunu kontrol etmeleri istendi.

Pilotları temsil eden sendikalar, Ryanair'in Covid-19 salgını döneminde ücretlerde yaptığı kesintilere derhal son verilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyor.

Uçuş ekibi özellikle seyahatlerin yoğun olduğu dönemlerde greve gidiyor. Pilotlar, 15-16 Temmuz ve 29-30 Temmuz tarihlerinde de grev yapmıştı.

Her grevde 100 civarında uçuş iptal edilmişti.

Ryanair, geçen yıl Belçika'nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve Brüksel Havalimanı ücretlerindeki artış nedeniyle Zaventem Havalimanı'ndaki faaliyetlerine son vermişti.