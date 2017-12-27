S-400’lerin maliyeti 2,5 milyar dolar

27 Aralık 2017

Mehmet KAYA



ANKARA - Türkiye’nin Rusya’dan uzun menzilli hava savunma sistemi S-400 satın almasına yönelik maliyete yönelik ilk üst düzey görevli açıklaması yapıldı. İhracat şirketi de bulunan Rus kamu savunma sanayii şirketler grubu Rostec’in CEO’su Sergey Chemezov Kommersant gazetesinde yayımlanan demecinde, Türkiye’nin 4 batarya için 2,5 milyar dolar ödeyeceğini bunun yüzde 45’inin “avans” olarak alındığını, kalanının ise Rusya’nın açacağı kredi ile ödeneceğini söyledi.

“Mart 2020’de ilk teslimat yapılır, onay bekleniyor”

Chemezov, ilk teslimatın Mart 2020’de yapılmasının planlandığını belirttiği açıklamasında, “Rus ve Türk tarafları (teknik) müzakereleri tamamladı, yalnızca nihai belgeleri onaylamak kaldı. Sözleşmenin toplam tutarının yüzde 45’i avans, yüzde 55’i Rus kredi olarak ödediklerini söyleyebilirim. İlk teslimatları Mart 2020'de başlatmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin satın aldığı S-400 konfigürasyonunun hangisi olduğu ve kaç füze satın alındığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Bir S-400 bataryası radarlar, füze fırlatıcıları ve atış kontrol sistemlerinden oluşuyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli doğruladı

Öteyandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tunus’ta bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Rus basınında yer alan haberleri hatırlatan gazetecilere haberi doğruladı.

Nurettin Canikli, iki sistem ve 4 batarya satın alınacağını ve kredi kullanılacağını vurguladı. Canikli, “Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı. Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu ‘Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim’in sonunda, ‘Bir bölümünü kredili olarak kullanalım’ şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti.” dedi.

Rusya'dan S-400 açıklaması