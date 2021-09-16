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S-500'ün Rus ordusuna teslimatı başladı

S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500’lerin Rus ordusuna ilk teslimatının başladığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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S-400 hava savunma sistemleri
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna ilk teslimatının başladığını açıkladı.

Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuya ait savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen, “Prometeus” olarak adlandırılan S-500 sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sistemin gerekli testlerinin tamamlandığını belirten Borisov, “Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı.” dedi.

S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500’lerin testleri 2017’den bu yana devam ediyordu.

 

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