ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

S. Arabistan'dan İsrail'e kınama

Suudi Arabistan, İsrail'in Batı Şeria'da yasadışı yerleşimlerini genişletme planlarını kınadı.

S. Arabistan'dan İsrail'e kınama
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Batı Şeria'da yasadışı yerleşimlerini genişletme planlarını kınadığı bildirildi.

Suudi Arabistan, Kral Salman bin Abdul-Aziz başkanlığında Riyad'da yapılan kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim birimlerinde binden fazla konut inşa etme kararını ve yerleşim yerlerinde 650 yeni konut inşaatı ihalesini kınadı.

Kaynak: İHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.