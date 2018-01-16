S. Arabistan'dan İsrail'e kınama
Suudi Arabistan, İsrail'in Batı Şeria'da yasadışı yerleşimlerini genişletme planlarını kınadı.
Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Batı Şeria'da yasadışı yerleşimlerini genişletme planlarını kınadığı bildirildi.
Suudi Arabistan, Kral Salman bin Abdul-Aziz başkanlığında Riyad'da yapılan kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim birimlerinde binden fazla konut inşa etme kararını ve yerleşim yerlerinde 650 yeni konut inşaatı ihalesini kınadı.
Kaynak: İHA