S. Aramco kar payı ödemesi için sermaye masraflarını kısacak

12 Ağustos 2020

Suudi Aramco'nun sermaye masraflarını kısarak yatırımcılarına söz verdiği 75 milyar dolarlık kar payı ödemesini yapmayı planladığı konuya yakın kaynaklarca duyuruldu.

Financial times'ın haberine göre, üretim geliştirme ve ihracat masrafları kısılarak 2021, 2022 ve 2023 yıllarında 20 - 25 milyar dolarlık kar artışı hedefliyor. Sene başında Suudi Aramco'dan yapılan açıklamada, firmanın 2020 yılı için sermaye masraflarının 25 - 30 milyar dolar arasında olacağının beklendiği duyurulmuştu. firmanın sermaye masrafları 2019 yılında 32,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Suudi Aramco hisseleri çarşamba günü yüzde 0,45 düştü. firma daha önce yaptığı açıklamada gelirlerinin ikinci çeyrekte yüzde 73,4 düşüşle 6,6 milyar dolara gerilediğini açıklamıştı.

Diğer yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü petrol talebinin 2020 yılında günlük 9,1 milyon varil azalacağının öngörüldüğünü açıkladı.