Saakaşvili Hollanda'ya yerleşiyor

14 Şubat 2018

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Hollanda'ya yerleşeceği bildirildi.

Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, avukatı Oscar Hammerstein ile bugün Hollanda'ya gelen Saakaşvili başkent Amsterdam'a yerleşecek.

Avukat Hammerstein'ın, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) tarafından, Saakaşvili'nin işlemlerinin sessiz bir şekilde düzenlendiği ve onaylandığı açıklamasını yaptığı belirtildi. Saakaşvili'nin aile birleşimi vizesi başvurusunda bulunduğu ve eşi Hollandalı olduğu için bunun IND tarafından onaylandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri Sözcüsü Oleg Slobodyan iki gün önce, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili’nin Polonya’ya gönderildiğini bildirmişti. Saakaşvili kısa bir süre önce düzenlenen bir operasyonla başkent Kiev'de bulunan partisi Yeni Güçler Hareketi'ne ait ofisin yanındaki bir restoranda güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı. Lviv Bölge Mahkemesi, Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra geçen yıl Polonya üzerinden, pasaport göstermeden taraftarlarının da desteğiyle Ukrayna'ya geçen Saakaşvili’nin bu eyleminin yasa dışı olduğuna karar vermişti.

Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamıştı.

Saakaşvili tekrar gözaltına alındı

Kaynak: AA