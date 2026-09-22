Sadece 39 adet üretilmişti, 242 milyon TL'ye satıldı

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Pokémon kartlarına yönelik koleksiyon ilgisi milyonlarca sterlinlik satışlara sahne olmaya devam ediyor. Son olarak 1998 yılına ait nadir Pikachu Illustrator kartlarından biri, geçen hafta düzenlenen açık artırmada 3,7 milyon sterline satıldı.

Kartı bu kadar değerli yapan ayrıntı ise yalnızca yaşı değil. Pikachu Illustrator hiçbir zaman mağazalarda satışa sunulmadı ve karta sahip olabilmek için özel bir yarışmada başarılı olmak gerekiyordu.

Pikachu Illustrator kartı neden bu kadar değerli?

Pikachu Illustrator kartının geçmişi 1998 yılına dayanıyor. CoroCoro Comics tarafından duyurulan bir illüstrasyon yarışmasına katılanlardan kendi özgün Pokémon karakterlerini tasarlayıp çizmeleri istendi.

Özel Illustrator kartları yalnızca ilk üç yarışmanın kazananlarına verildi. Böylece dünya genelinde toplam sadece 39 adet dağıtıldı.

Kartı diğer Pokémon kartlarından ayıran bir başka önemli özellik daha bulunuyor. Habere göre bu kart, sağ alt köşesinde kalem sembolü bulunan ve üst kısmında “Illustrator” ifadesinin yer aldığı tek Pokémon kartı olma özelliğini taşıyor.

PSA'dan 9 puan aldı

3,7 milyon sterline satılan Pikachu Illustrator kartı, kartların kondisyonunu ve orijinalliğini değerlendiren Professional Sports Authenticator (PSA) tarafından 9 puanla derecelendirildi.

Aynı Illustrator kartının 14 başka örneğinin de PSA 9 derecesine sahip olduğu belirtiliyor. Satılan kart ayrıca kalitesi nedeniyle MBA Gold Diamond aldı.

Bu derece, Pikachu Illustrator kartlarının nadirliğini daha da artırıyor. Çünkü PSA tarafından 10 puan verilen yalnızca bir kart bulunuyor.

PSA 10 Pikachu Illustrator 12,3 milyon sterline satılmıştı

PSA 10 derecesine sahip tek Pikachu Illustrator kartı ise bu yılın başlarında YouTuber Logan Paul tarafından 12,3 milyon sterline satıldı.

Böylece 3,7 milyon sterlinlik son satış, Pokémon koleksiyon kartlarının ulaştığı yüksek değerleri bir kez daha ortaya koydu.

Pokémon Trading Card Game de geçen hafta 30. yılını, yeni çizimlerin ve klasik kartlardan oluşan bir koleksiyonun yer aldığı 30th Celebration genişleme paketinin piyasaya çıkışıyla kutladı. Habere göre oyuna yönelik ilginin yeniden yükselmesiyle birlikte eski Pokémon kartları da koleksiyoncuların yeniden gündemine girdi.