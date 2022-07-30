Sadr destekçileri meclisi bastı, oturma eylemi başlattı
Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.
Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat’taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Sadr yanlıları, Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.
Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, meclis binasını bastı.
Oturma eylemi başlattılar
Sadr yanlıları, girdikleri Yeşil Bölge’deki meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.
Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge’yi ikinci kez bastı.
Güvenlik güçleri tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahale ediyor.