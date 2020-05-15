‘Sağlık harcamaları maliyet değil yatırım’

15 Mayıs 2020

HİLAL SARI

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, geçen hafta gerçekleştirdiği “Dayanıklı Sağlık Sistemleri İnşa Etmek” başlıklı webinerde, sağlık sistemlerine yapılan harcamaların maliyet değil geleceğe yatırım olduğuna vurgu yaptı. Etkinliğe Roche Belçika Genel Müdürü Brigitte Nolet ve Asya Pasifik Başkanı Rachel Frizberg katıldı. COVID-19 pandemisi nedeniyle şu anda ciddi bir stres testinden geçen sağlık sistemlerinin geleceğe karşı dirençli olabilmesi için önemli öneriler yapılan seminerde panelistlerin başlıca önerileri ise şunlar oldu:

İşbirliği şart: Ülkeler ve sınırlar arasında çok paydaşlı ve disiplinler arası bir yaklaşım izlenmeli. Pandemi ülkelerin tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun değil, bu nedenle ortak zorlukları anlamak ve buna göre birlikte plan yapmak gerekiyor.

Veri yatırımları gerekiyor: COVID-19 sağlık harcamalarının maliyet değil yatırım olarak görülmesi gerektiğini gösterdi. Hükümetlerin önümüzdeki dönemde sağlık verisi ve sağlık teknolojilerine daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Pandeminin hızlandırdığı veri-temelli uygulamarın kamu yararına kullanılmasına ihtiyaç var.

Güven inşa edilmeli: Verinin gerçek potansiyeli için uluslararası dayanışmanın güçlenmesi gerekiyor. Ortak amaç insanlığı kurtarmak, bu konuda konsensüs sağlanmalı. Bu pandemi verinin ve dijital enstrümanların önemini teyit etti ve bu verilerin gerçek potansiyeli için kurumlar ve hükümetler güven inşa etmeli.