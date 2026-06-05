Sahara Çölü'nde günlerce mahsur kalan 50 kişi susuzluktan hayatını kaybetti

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Mali'den yola çıkan yolcuları taşıyan bir kamyonun arızalanması sonucu Sahara Çölü'nde mahsur kalan 50 kişi susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nijer'in kuzeyindeki bölgede meydana gelen olayda, kamyonun bozulmasının ardından yolcular günlerce yardım bekledi.

Günlerce yardım beklediler

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Mali'den dönen yolcuları taşıyan araç, Nijer ile Cezayir arasındaki önemli sınır geçiş noktalarından Assamaka'nın yaklaşık 80 kilometre batısında arızalandı.

Araçtaki kişilerin günler boyunca kamyonu tamir etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

Yolculardan ikisinin çölü aşarak Assamaka'ya ulaşması ve durumu yetkililere bildirmesinin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonun çevresinde onlarca cansız beden bulundu

Nijer'in Agadez Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolcuların aşırı sıcaklar ve yetersiz tedarik imkanları nedeniyle hayatta kalmanın oldukça zor olduğu bir bölgede mahsur kaldığı ifade edildi.

Mali'nin Telhandek kasabasından hareket eden kamyonun planlanan rotasından çıktığı belirtilen açıklamada, "Kamyonun altında ve çevresinde onlarca cansız beden bulundu" denildi.

Hayatını kaybedenler, arama kurtarma ekipleri tarafından bölgede toplu mezara defnedildi.

Kurtarma dönüşünde 60 kişi daha bulundu

Ekiplerin dönüş yolunda ise akü arızası nedeniyle 3 gündür çölde mahsur kalan 60'tan fazla kişiyi taşıyan başka bir kamyonla karşılaştığı bildirildi.

Nijer askerlerinin de bulunduğu ekipler, bitkin haldeki yolculara su ulaştırdı.

Aracın tamir edilmesinin ardından mahsur kalan kişilerin bölgeden kurtarıldığı açıklandı.