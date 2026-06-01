Sahte ikamet vurgunu! Bir daireden 18 kişi çıktı

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan bir adreste olağandışı sayıda ikamet kaydı tespit edilmesiyle başladı.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, aynı evde resmi kayıtlara göre 18 kişinin yaşadığı görülse de bu kişilerin büyük bölümünün söz konusu adreste hiç oturmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Polis raporlarına göre, sahte ikamet kaydı yaptırmak isteyen kişilerden durumlarına göre değişen miktarlarda ücret talep edildi.

Ödemelerin kişi başına yaklaşık 150 Euro ile 800 Euro arasında değiştiği tespit edildi. Polis, ev sahibinin ve bir aracının bu işlemlerden maddi kazanç sağladığını belirledi.

Amaç oturma işlemlerinde avantaj sağlamak

Yetkililer, kayıt yaptıran kişilerin önemli bölümünün düzensiz göçmenlerden oluştuğunu açıkladı. Bu kişilerin belediye ikamet kayıt belgesini kullanarak İspanya'daki idari işlemlerini kolaylaştırmaya ve oturum süreçlerinde avantaj elde etmeye çalıştıkları belirtildi. Sahte kayıtların, resmi belgelerin alınmasında kullanıldığı ifade edildi.

Evde yaşam koşulları yetersiz çıktı

Soruşturma kapsamında incelenen konutun çok sayıda kişinin yaşayabileceği şartlara sahip olmadığı ortaya çıktı.

Yetkililer, evde zaman zaman elektrik ve su gibi temel hizmetlerin dahi bulunmadığını belirledi. Bu durum, adresin gerçek bir yaşam alanından çok resmi işlemler için kullanılan bir araç haline getirildiği yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

İki kişi gözaltına alındı

Polis operasyonunda 38 ve 55 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında düzensiz göçe yardım etme ve dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. İlk ifadelerinin ardından serbest bırakılan zanlıların, yargı makamlarının çağrısı üzerine yeniden ifade vermeleri gerekecek.