Sahte Labubu şoku! Boğulma riski var, toplatılma kararı çıktı
Avrupa Birliği, Çin merkezli e-ticaret Shein üzerinden de satılan sahte POP MART Labubu peluş oyuncağı acil yasak kararı aldı. Küçük parçaların koparak çocuklarda boğulma riski oluşturduğu açıklandı.
Avrupa Birliği’nin resmi ürün güvenliği sistemi Safety Gate, çocuklar için ciddi boğulma riski taşıyan bir peluş oyuncak hakkında acil uyarı yayımladı.
İspanya tarafından bildirilen vakada, POP MART markası adı altında satılan sahte peluş oyuncak Labubu'nun güvenlik standartlarını karşılamadığı ve satışının yasaklandığı duyuruldu.
Yetkililer, özellikle internet üzerinden satın alınan oyuncaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Safety Gate sisteminde SR/00542/26 numarasıyla yayımlanan uyarıya göre, söz konusu ürünün bilgileri şunlar:
- Ürün adı: THE MONSTERS, HAVE A SEAT
- Ürün türü: Peluş oyuncak
- Marka: POP MART
- Model numarası: 12402230008-6
- Parti numarası: 20250718
- Ambalaj: Plastik torba
- Menşei: Çin Halk Cumhuriyeti
Ürünün sahte olduğu ve özellikle Shein platformu üzerinden online olarak satışa sunulduğu belirtildi.
Boğulma riski taşıyan küçük parçalar tespit edildi
Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, peluş oyuncağın ayak kısmı gibi bazı küçük parçalarının kolayca kopabildiği tespit edildi. Bu durumun, özellikle küçük çocukların kopan parçaları ağızlarına götürmesi halinde ciddi boğulma riski oluşturabileceği açıklandı.