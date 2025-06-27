Saldırılar sonrası tartışmalar sürüyor! İran'ın uranyum stokları gerçekten yok edildi mi?

New York Times'ın, ABD yönetimi ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların ardından ülkede kalan zenginleştirilmiş uranyum miktarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Özellikle Natanz tesisi etrafında toplanan istihbarat, resmi açıklamalarla çelişen bulgular ortaya koyuyor.

Kimlikleri paylaşılmayan yetkililer, saldırıların hedefi olan Natanz nükleer tesisinde uranyumun saklandığı alanların zarar gördüğünü ancak "yok edilmediğini" ifade etti. Bu açıklamalar, daha önce yapılan "tamamen yok edildi" yönündeki resmi söylemlerle örtüşmüyor.

Natanz

Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ABD istihbaratının hâlâ İran'ın elinde ne kadar zenginleştirilmiş uranyum kaldığına dair net bir değerlendirme yapamadığını öne sürdü.

Trump: Tamamen yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, B-2 tipi bombardıman uçaklarının Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer altyapısının "tamamen ve bütünüyle yok edildiğini" iddia etmişti.

Fordo

Başkan Yardımcısı JD Vance ise gelen eleştirilere karşı, "uranyumun yerinin önemli bir soru olmadığını" savunarak, "Amacımız uranyumu gömmekti ve uranyumun gömüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

UAEA ve CNN kaynakları da kuşkulu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, saldırılar sonrası İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nerede olduğunun belirlenemediğini duyurmuştu. Bu açıklama da ABD yönetiminin "etkisiz hale getirildi" yönündeki söylemlerine gölge düşürdü.

İsfahan

Öte yandan, CNN'in gündeme taşıdığı ve ABD'de hazırlanan ön değerlendirme raporunda, İran'ın üç nükleer tesisine yapılan saldırıların, ülkenin nükleer programını "tamamen yok etmekten" uzak olduğu, yalnızca birkaç ay geri atmış olabileceği ifade edildi.

Trump yönetimi ise bu yöndeki haberlerin ardından medya kuruluşlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), istihbarat raporunun sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.