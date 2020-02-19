Salgın, özel jet taleplerini fırlattı

19 Şubat 2020

Hilal SARI

Özel jet operatörleri yeni tip koronavirüs salgınından korunmak amacıyla yolculardan gelen kiralama taleplerinde ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor. BBC’de yer alan habere göre Çin seferlerinin birçok havayolu tarafından iptal edilmesi ve azaltılması sonrası Çin’de veya karantina bölgesinde kalan seyahatçilerin zengin olanları yüksek maliyetlere rağmen özel jet kiralamak istiyor. Fakat seyahat engelleri veya yeterince uygun uçak ve mürettebat olmaması nedeniyle jet operatörleri bu talepleri geri çevirmek zorunda kalıyor.

Bir ayda yüzde 80-90 artış

Avustralya merkezli Paramount Business Jets’ten Darin Voyles şirkete gelen kiralama taleplerinde ‘kayda değer bir artış’ olduğunu fakat bu taleplerin çoğunu karşılayamadıklarını belirterek “Virüs bulaşma riskinden ziyade döndükten sonra zorunlu karantina nedeniyle iki hafta çalışamayacak olmaları şirketlerin jetlerini Çin’e göndermekten kaçınmasına yol açıyor” diyor. Singapur merkezli MyJet Asia ise sadece geçen ay taleplerde yüzde 80-90 artış yaşandığını belirtiyor. Şirketin CEO’su Logan Ravishkansar birçok Çinli turistin tatil için ülke dışına çıktığını ve şimdi geri dönmekte zorlandığını belirterek “Çoğu Pekin, Şangay ve Hong Kong’a geri dönmek istiyor” dedi ve ekledi: "Uçulabilecek noktalar çok kısıtlı ve yüksek ücretlere rağmen havayolları uçuşlarının yönlendirilmesine izin vermiyor. "

Devlete ait fabrikalar açıldı ama...

Çin’de devlete ait fabrikaların yüzde 80’i tekrar açıldı. Çin’in devlete ait Varlık Denetim ve İdare Komisyonu 20 bin devlete ait imalat şirketinin pazartesi işbaşı yaptığını duyurdu. Komisyon bu oranın petrol, petrokimya, telekomünikasyon, elektrik şebekesi ve enerji santrallerinde yüzde 95’i bulduğunu belirtti. Fakat bu gelişmelere rağmen dev kuruluşlardan karamsar senaryolar gelmeye devam ediyor. Volkswagen Çin'deki fabrikasının açılışını 24 Şubat'a erteledi. Moody’s Covid-19 salgınının Asya Pasifik ekonomilerini yavaşlatacağını söyleyip Çin için 2020 büyüme beklentisini yüzde 5,8’den 5,2’ye indirdi. Makao ve Hong Kong kuruluşa göre en çok etkilenecek iki ekonomi. Gelirlerinin büyük bir kısmını Asya’dan elde eden İngiliz banka HSBC de ilk çeyrekte salgının finansal sonuçlara olumsuz etki etmesini beklediklerini söyledi ve bu yıl için büyüme beklentisini düşürdü. Banka ayrıca üç yıl içinde 35 bin çalışanı işten çıkartacak. Apple da “tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan dolayı” ilk çeyrek hedeflerini tutturamayacağını açıkladı. Singapur Havayolları yeterince talep olmaması nedeniyle 31 Mayıs’a kadar bazı seferlerini iptal etti.

Hindistan’da spekülasyon ‘kanatlı’ sektörünü vuruyor

Hindistan’da internette salgının kanatlı hayvanlardan geçtiğine ilişkin bir spekülasyon sektöre üç haftada 182 milyon dolara mal oldu. Dünya Sağlık Örgütü virüsün yarasalardan geçmiş olabileceğini söylemişti ve medikal bir dergide virüsün yılandan geçmiş olabileceği öne sürülmüştü fakat salgının nereden çıktığına ilişkin bilim insanlarının çalışmaları sürüyor.

Tokyo belediyesi uyardı: Salgın başkentte yayılıyor olabilir



Salgının merkezi Wuhan’da virüsün tedavisine ayrılmış Wuchan Hastanesi direktörü Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Liu Zhiming 51 yaşındaydı. Çinli yetkililer 11 Şubat itibariyle toplam vakalarının yüzde 4’ünün sağlık personelinden oluştuğunu söyledi. Çin Dışişleri’nden yapılan açıklamada ise virüsün tespitinde kullanılan nükleik asit testi için gerekli sürenin iki günden altı saate düşürüldüğünü duyurdu. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1874’e ulaşırken, vaka sayısı 73 bin 336 oldu. Diamond Princess'te de vaka sayısı 542'ye yükseldi.



Salgın ekonomisi resesyona girme riski taşıyan Japonya’nın başkenti Tokyo’da yayılıyor da olabilir. Taksi sendikalarının bir partisine katılan - veya katılmayan ama giden birini tanıyan - toplam 11 kişide Covid-19 tespit edildi.



Tokyo Belediyesi vatandaşlarını uyardı. Öte yandan iki hafta sonra gerçekleşecek Tokyo Maratonu’nda hiçbir amatör koşucunun yarışa alınmayacağına karar verildi.