Salgında can kaybı 10 bini geçti
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibarıyla 10 bini geçti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibarıyla 10 bini geçti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 244 bin 517 olarak açıklanırken hastaların 86 bin 26'sı iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.
Salgın nedeniyle en fazla kayıp 3 bin 405 kişi ile İtalya'da yaşandı. Çin'de 3 bin 132 kişi hayatını kaybederken virüsu kontrol altına almakta zorlana İran'da şu ana kadar bin 284 kişi öldü.
Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler her geçen gün artarken şu ana kadar enfekte olan kişi sayısı 359 olarak açıklandı. Can kaybı ise 4.
Çin'de, ikinci kez "ülke içi kaynaklı" vaka tespit edilmedi
Çin'de ikinci kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 39 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yurt dışından gelen yabancı ülke vatandaşlarında görülen ve ''ithal vaka'' adı verilen vaka sayısının 228'e çıktığı kaydedildi.
Komisyon, dün, "ilk kez ülke içi kaynaklı" Kovid-19 vakası görülmediğini duyurmuştu.
Dünden bu yana 3 kişi hayatını kaybetti
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle dünden bu yana 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıplarının 3 bin 248'e yükseldiği belirtildi.
Çin ana karasında, şimdiye kadar toplam 80 bin 967 yeni tip koronavirüs vakası kaydedildi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.