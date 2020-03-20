Salgında can kaybı 10 bini geçti

20 Mart 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibarıyla 10 bini geçti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 244 bin 517 olarak açıklanırken hastaların 86 bin 26'sı iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

Salgın nedeniyle en fazla kayıp 3 bin 405 kişi ile İtalya'da yaşandı. Çin'de 3 bin 132 kişi hayatını kaybederken virüsu kontrol altına almakta zorlana İran'da şu ana kadar bin 284 kişi öldü.

Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler her geçen gün artarken şu ana kadar enfekte olan kişi sayısı 359 olarak açıklandı. Can kaybı ise 4.



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