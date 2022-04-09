Salmonella sebebiyle Kinder ürünlerine karşı önlem alınıyor

Bazı Arap ülkeleri İngiltere'de gıda zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi tespit edilen Kinder çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar verdi.

BAE Çevre Bakanlığı, yerel yönetimlere söz konusu ürünlerin piyasadan çekilmesi, ardından imha edilmesi ya da gerekirse menşe ülkeye geri gönderilmesi talimatı verdi.

Umman Gıda Kalitesi ve Güvenliği Merkezi de ürünün piyasadan çekilmesi için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Merkez, tüketicilere ürünün kullanımından uzak durulması gerektiği uyarısı yaptı.

Ürdün Gıda ve İlaç Kurumu Müdürü Nizar Muheydat, piyasada söz konusu üründen olmadığı, ancak farklı menşeli ürünler üzerinde yapılan incelemede salmonellaya rastlanmadığını duyurdu.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da piyasada söz konusu ürünün bulunmadığını açıklarken, Katar ve Fas sağlık bakanlıkları, ürünün kullanımından uzak durulması uyarısı yaptı.

Mısır'da Tüketici Koruma Merkezi, piyasadan ürüne ait örneklerin toplandığını ve yapılan inceleme sonucu herhangi bir bakteriye rastlanmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Genel Kurulu, piyasada ürünün bulunmadığını açıkladı, bununla birlikte tüketicileri kullanımı konusunda uyardı.

Kuveyt Gıda Genel Kurulu da ülkede söz konusu ürünün tespit edilmediğini duyurdu. Açıklamada ayrıca piyasada benzer ürünler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir tehlikeye rastlanmadığı kaydedildi.

Çin

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, daha önce İngiltere'de gıda zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi tespit edilen çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar vermişti.

Gıda Güvenliği Merkezi, Kinder firmasının "Egg Hunt Kit" adı verilen Belçika menşeili ithal çikolata ürününün tüketilmemesi konusunda 2 gün önce uyarı yayımladı.

Merkez, İngiltere'de ortaya çıkan vakalar nedeniyle İngiliz Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesinin (FSAI) geri çağırma listesinde yer alan bazı Kinder ürünlerinin Hong Kong'a ithal edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

City Super Limited adlı ithalatçı şirketin, etkilendiğinden şüphelenilen ürünleri raflardan indirdiği ve satılan ürünleri geri çağırdığını belirten Merkez, tüketicileri gıda zehirlenmesi olasılığına karşı uyardı.

Kamerun

2 gün önce yapılan açıklamada Kamerun’da salmonella şüphesiyle Kinder marka bazı ürünlerin satışının durdurulduğu belirtilmişti.

Kamerun Standartlar ve Kalite Ajansından (ANOR) yapılan açıklamada, salmonella salgını ile bağlantısı olduğu şüphesiyle Kinder markalı bazı çikolata ürünlerinin satışının durdurulduğu duyuruldu.

Kararın ihtiyati bir tedbir olduğu belirtilen açıklamada, İtalyan şirketi Ferrero'nun pazarda bulunan bazı Kinder marka çikolatalarının toplatılacağı, kararın uygulanması için denetim ve kontrol birliklerinin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Salmonella vakaları

Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti ürünü geri çağırmıştı.

Ferrero grubu, Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.